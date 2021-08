Musica e cibo, lo “stare bene” è la filosofia del Four Friends

Senza un attimo di respiro, senza un momento di sosta, prosegue l’attività del Four Friends, centro di gravità permanente dei momenti di relax di via Braccianese Claudia. «Abbiamo cominciato già da agosto – spiega Massimo Nervegna, uno dei soci fondatori del locale – un programma di intrattenimenti periodici, ogni settimana c’è qualcuno che viene a suonare, o qualche cabarettista che si viene a esibire, e questo avviene mentre manteniamo il nostro servizio sempre efficiente e attivo. Stiamo cominciando a movimentare i fine settimana, in un secondo momento vedremo se continuare con questo tipo di attività». «A proposito delle prelibatezze e soprattutto delle novità culinarie – aggiunge – lo staff lavora sul nuovo menù di fine estate-inizio autunno, ma per il momento manteniamo il riserbo, perché è nostra intenzione regalare piacevoli sorprese agli ospiti». E ancora: «Col green pass stiamo provando a fare i primi esperimenti, abbiamo scaricato l’app del Ministero e stiamo cominciando a mettere in atto la richiesta del controllo. Certo, siamo fortunati perché la stragrandissima maggioranza delle persone di questi tempi si siede ai tavoli all’aperto e quindi non c’è questo bisogno del dover controllare se ha il green pass o meno. C’è inevitabilmente un uso ancora limitato proprio perché col caldo la gente preferisce lo stare all’aperto». Infine, un confronto con dodici mesi fa: «Stiamo nettamente meglio, ora si lavora, ci sono delle limitazioni e ancora non siamo al massimo, soprattutto nella parte dell’organizzazione degli eventi, o all’esterno, col catering, perché ci stiamo cominciando a muovere ora. Diciamo che manca ancora un venti per cento del lavoro, ma si comincia ad andare. Speriamo nel discorso post estivo, quando la gente ricomincerà a lavorare con un po’ di tranquillità e speriamo soprattutto che non ci siano nuove internate del Covid».