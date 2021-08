Esperienza da vendere, Gigi Satolli sbarca a Bracciano

Una pluriennale esperienza nel mondo del basket laziale sia giovanile che senior, una professionalità indiscussa a disposizione del Bracciano basket.

L’asd Bracciano Basket ha infatti raggiunto l’accordo per la prossima stagione sportiva con il tecnico Luigi Satolli, che sarà capo allenatore della squadra di serie D e dell’under 19. Non da ultimo, fornirà la sua esperienza l’intero staff e la crescita tecnica del settore giovanile.

Luigi Satolli, nato a Roma il 18 aprile del ’57, laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” ottiene la prima tessera da allenatore nel 1980 e nel 1992 diventa allenatore nazionale. Nel 2016 il consiglio federale della Federbasket lo nomina allenatore benemerito per il suo impegno nello sviluppo della diffusione della pallacanestro da più di 25 anni. E’ anche formatore del Comitato nazionale allenatori della federazione. Inizia la sua carriera da allenatore con la Stella Azzurra Roma raggiungendo la finale nazionale allievi. Con il Don Orione ottiene la promozione in serie C. Viene chiamato come assistente allenatore in A1 con il Banco di Roma di Guerrieri, Primo e Skansi. Quattro stagioni nella Blu Star, poi sei come capo allenatore in serie B d’eccellenza alla Victor’s Roma; a Viterbo arriva alla finale per la promozione in serie A2 e infine a Campli raggiunge i play off.

Ha fatto parte dello staff della Virtus Roma in serie A1 con Bucchi e Pesic, e qui non vanno dimenticate altre panchine eccellenti quali Tiber, Luiss e Rieti.

Responsabile del settore giovanile della Virtus Lottomatica, dove raggiunge sette finali nazionali, trascorre due anni sulla panchina della Stella Azzurra, in serie B. Riabbraccia i colori della Tiber allenando per tre anni la serie C e il settore giovanile. Nelle ultime quattro stagioni è alla Smit Roma come capo allenatore della serie B femminile e delle squadre giovanili, e raggiunge il quinto posto nelle finali nazionali con l’under 16.

Così il presidente del sodalizio braccianese Luciano Cioce: «La persona giusta al momento giusto. Per noi è un onore avere Gigi a Bracciano. Aiuterà a far crescere i nostri giovani, l’intero staff ma anche tutto l’ambiente che da oltre vent’anni segue con passione e partecipazione la società. Tutto è partito da una mia telefonata in una calda giornata estiva…… e non mi sono fatto sfuggire l’occasione, almeno dovevo provarci. Fortunatamente è andata bene. Ritengo, con immenso orgoglio, di aver fatto un bel regalo a tutto il Bracciano basket. Un regalo più che meritato».

Così, invece, il tecnico romano: «Felice di essere a Bracciano, luogo a me caro. L’entusiasmo e i progetti ambiziosi del presidente Cioce mi hanno convinto ad accettare l’incarico, sperando di contribuire a ottenere risultati sul campo e crescita e maturazione di giocatori e tecnici».