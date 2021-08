In Alabama muoiono in tanti e non sanno dove mettere i cadaveri (i governatori amici di Trump)

Lo Stato è tra i più colpiti dalla nuova ondata di contagi, le autorità sono stare costrette ad attivare due mezzi refrigerati mobili per contenere i corpi.

Ecco come gestiscono la pandemia gli amici di Trump. E’ emergenza in Alabama dove le infezioni da Covid registrano il picco: “Muoiono in tanti, non sappiamo dove mettere i cadaveri”, ha detto un responsabile sanitario, Scott Harris, citato dalla Cnn. Lo Stato è tra i più colpiti dalla nuova ondata di contagi, le autorità sono stare costrette ad attivare due mezzi refrigerati mobili per contenere i corpi.

“In genere vengono utilizzati quando c’è un evento mortale che coinvolge molte persone”, come incidenti o attentati. I morti nell’ultimo bilancio di giovedì sono stati 50, il doppio di quanto registrato in tre settimane. La nuova ondata coinvolge soprattutto bambini, oltre 5.500 sono risultati positivi la scorsa settimana.

(Globalist)