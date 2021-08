Tokyo 2020. Paralimpiadi, Bebe Vio vince la medaglia d’oro nel fioretto

Lacrime di gioia per l’atleta 24enne che si conferma campionessa paralimpica nel fioretto femminile. E’ la quinta medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione dei Giochi e la 18esima in totale

Bebe Vio si riconferma campionessa di fioretto alle Paralimpiadi. La 24enne veneta ha vinto l’oro nella finale categoria B ai Giochi di Tokyo. Nell’ultimo atto Vio ha superato con il punteggio di 15-9 la cinese Jingjing Zhou, già battuta a Rio 2016.

Quella di Bebe Vio – atleta del gruppo sportivo delle fiamme oro della Polizia di Stato – è la 18esima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la quinta d’oro. Domani la missione più difficile per la fiorettista azzurra: provare a trascinare al successo anche la squadra di fioretto. Nel 2016 a Rio la squadra italiana vinse il bronzo.16-1

“Bebe ha dimostrato ancora una volta di essere una atleta di grande talento e di grande temperamento. Non è stato un periodo facile per lei. Nonostante questo è riuscita a tirare fuori tutta la propria forza per raggiungere questo obiettivo straordinario. Una nel pieno spirito del paralimpismo: dare sempre il massimo con il cuore e la determinazione, contro tutte le avversità”. È quanto ha dichiarato Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, commentando l’oro vinto nel fioretto individuale dall’atleta portabandiera azzurra a Tokyo.

(Avvenire)