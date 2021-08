St John’s Singers: concerto del 28 agosto a Canale Monterano. 30 anni di successi meritati

Dopo il successo di Manziana del 22 agosto, ieri 28 agosto 2021, a Canale Monterano, si è svolto il secondo evento per celebrare i trenta anni del coro St John’s Singers di Manziana.

Nato nel 1991 come una costola della giù attivissima associazione de Il Cantiere dell’Arte presieduta dal cavaliere Adriana Rasi il coro è tra i primi ad aver importato in Italia il repertorio spiritual gospel degli agro americani e lo ha fatto con l’intento specifico di veicolare il grande messaggio di solidarietà e fratellanza che questi brani evocano.

Grande partecipazione di pubblico, fra cui il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli, l’assessore alla Cultura Vilma Piccioni e tante altre Autorità civili e militari, hanno dato vita ad una esibizione straordinaria, che ha entusiasmato il pubblico presente. Presentatrice della serata, la bravissima Alessandra Bertoldi.

Alla carissima Adriana Rasi, va tutto il riconoscimento del tanto lavoro fatto e di quanto mestiere e competenza ha saputo travasare in tutti gli Artisti che sono passati ed hanno collaborato con Lei.

A Lei abbiamo posto una domanda:

Come si riesce a raggiungere i 30 anni di un Coro ed ottenere traguardi sempre più prestigiosi?

Per Rispondere alla tua domanda, come sempre in tutte le epoche chi dimostra di avere una forte volontà per realizzare un suo progetto culturale deve affrontare un numero elevato di difficoltà. Se si persevora per ottenere buoni risultati la prima cosa da affrontare è combattere l’indifferenza degli organismi che sono preposti per finanziare i progetti. Da non trascurare il fatto che i buoni risultati generano non solo l’approvazione, ma, anche la diffidenza, ciò significa che occorre molta pazienza, determinazione e grande volontà, con la qual cosa si ottiene quasi sempre un buon risultato.

Una altra considerazione è che bisogna sempre prevedere strade diverse. Agendo sui problemi a 360 gradi. In tale maniera si spendono grandi energie, ma, sicuramente il risultato sarà positivo.

Per venire alla tua domanda, il coro rappresenta una moltitudine di persone, che di anno in anno possono mutare come numero, ma l’intento è sempre lo stesso. Ottenere il risultato di gruppo in cui tutte le voci diverse risultano una sola armonia. Quando ciò succede ogni corista prova un senso di gioia! E’ questo il miracolo del complesso corale.