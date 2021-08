Anche Cristiano Ronaldo se ne va, meno male che Dazn non ci fa vedere questa serie A

Via Lukaku, Donnarumma e CR7. Il paradosso del campionato del Paese campione d’Europa che si ritrova come il più impoverito del continente

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e il paradosso annunciato è servito. Il campionato del Paese campione d’Europa si ritrova come il più impoverito del continente. Già, perché non si potrebbe definire altrimenti una serie A che ha perso nel giro di un solo mercato Romelo Lukaku, Gianluigi Donnarumma e CR7. In soldoni il più forte giocatore della prima, della seconda e della quarta squadra classificata. Oppure – che fa ancora più impressione – il centravanti dell’Inter campione d’Italia, il portiere della nazionale campione d’Europa e il giocatore che ha segnato più gol nella storia della Champions League.

Senza entrare nelle fumisterie economiche e finanziarie, che fanno del calcio globale una grande bolla in perenne attesa del crac, è evidente che il mondo del calcio di casa nostra sia entrato in una fase di pericolosa e mesta recessione. Certo, abbiamo trionfato a Londra nell’estate dei miracoli, the Cup is going Rome, come abbiamo urlato a squarciagola, ma la sensazione è che sia il pallone – the ball – a essere andato altrove. Con Premier League, Ligue, Liga e persino la (noiosissima) Bundesliga a godersi i gioiellini. Altro che “campionato più bello del mondo”, dei fasti conosciuti con nomi come Zidane, Maradona, Van Basten, Falcao, Platini, Zico.

Si esagera? Ecco un giochino: qualcuno saprebbe indovinare chi è il top player della nostra serie A? Il giocatore manifesto, quello a cui affidare l’immagine del nostro calcio. Ce ne sono molti di indubbio valore, dalla coppia di dioscuri Bonucci-Chiellini, dall’affidabile Dzeko o l’intramontabile Ibra. C’è la fucina gioiosa e arrembante dell’Atalanta. Persino la promessa Abraham strappata al Chelsea dall’unico nome che ha scosso un po’ il panorama, Mourinho. Con rinnovati equilibri di squadra, si potrebbe persino tornare a vincere nelle coppe europee. Ma i big non ci sono.

Non c’è la figurina dei sogni, o la maglietta che tutti vogliono, che non ti aspetteresti di trovare indossata da un ragazzino all’altro capo del mondo – quando accade, fidatevi, è un’emozione vera. Non mi dimenticherò mai del ragazzo su un palco di Port au Prince, in piena veglia di preghiera dopo il tragico terremoto che colpì Haiti nel 2010: tra le macerie, i militari Usa e migliaia di morti, portava la maglia neroazzurra di Samuel Eto’o e ribadiva il solito potere del calcio, oltre gli emiri, le Superleghe e i brand. Difficile poter affermare che questa serie A colpisca l’immaginazione di qualche ragazzino, meno male che c’è la casacca trionfante degli azzurri a colmare questo vuoto, e vien da dire, più amaramente, meno male che esiste Dazn che riesce a non farcela vedere.

(Huffpost)