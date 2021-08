Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 agosto 2021

Superate 7.6 milioni di somministrazioni di vaccino, il 74% della popolazione over 12 con doppia dose

Dopo tre giorni, tornano a salire sopra i duecento i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Sono infatti 287 i nuovi positivi, a fronte dei 134 di ieri. Oggi, in tutto il Lazio, si registrano 582 nuovi contagi, ossia 140 in più rispetto al 25 agosto. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono registrati 5 decessi.

I ricoverati sono 508 (-8), mentre i malati gravi nelle terapie intensive sono 67 (+1). Buone notizie dalla campagna vaccinale. Sono stati infatti superati i 7.6 milioni di somministrazioni, il 74% della popolazione over 12 ha già la doppia dose. Il Lazio si conferma così prima regione in Italia per copertura vaccinale, con 6 punti sopra media nazionale.

Coronavirus a Roma 26 agosto 2021

* Asl Roma 1: 98 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 124 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 3: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

* Asl Roma 4: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 74 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 142 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 30 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 57 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 25 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 30 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

(RomaToday)