Festa dell’uva e del vino a Cerveteri, street food e artigianato in Piazza Aldo Moro

Piazza Santa Maria sarà la Piazza del Vino e dei Sapori, il Parco della Legnara l’arena degli spettacoli e Piazza Aldo Moro la location dove l’arte culinaria e l’artigianato locale saranno i protagonisti della Festa dell’Uva e del Vino dei Colli Caeriti a Cerveteri, in programma da venerdì 27 a domenica 29 agosto.

Ad organizzare le iniziative di Piazza Aldo Moro, l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri Luciano Ridolfi, che dichiara: “insieme al progetto di 30km di Gusto, che con i suoi prodotti da diverso tempo allieta le tante iniziative che organizzato con il mio assessorato, trasformeremo Piazza Aldo Moro in una location dedicata all’enogastronomia di qualità, con prodotti genuini e del nostro territorio. Inoltre, ampio spazio all’artigianato locale, che proporrà una vasta e ricca scelta di prodotti, accessori per la casa, suppellettili oppure delle splendide idee regalo”.

“Purtroppo la Sagra di quest’anno non sarà come quella degli anni passati – prosegue l’Assessore Luciano Ridolfi – non potremo allestire i tantissimi stand che ci sono stati nelle edizioni precedenti e come giusto e doveroso per il momento che stiamo attraversando, purtroppo ancora legato alla situazione pandemica, dovremo assumere tutta una serie di accortezze necessarie allo svolgimento in completa sicurezza di questa Festa, che speriamo, seppur in tono ridotto, possa rappresentare un momento di rinascita e di piccolo ritorno alla normalità”.

“Non mi resta altro che invitare cittadini, villeggianti e turisti a Cerveteri – conclude Luciano Ridolfi – e augurare a tutti una buona Festa dell’Uva e del Vino”.