Elezioni, la lista ecologista di Raggi è alla ricerca di candidati: basta compilare un form

RomaEcologista deve trovare gli ultimi 10 nomi per presentare la lista. Appello in rete per i candidati

La terza lista a supporto delle elezioni di Virginia Raggi non è ancora completa. RomaEcologista, questo il nome delle civica coordinata dall’ex ministro all’Ambiente Pecoraro Scanio e dall’ex ministro ai trasporti Alessandro Bianchi, ha bisogno di altri candidati.

Gli ultimi posti disponibili

“Ultime 24 ore per avanzare la candidatura per gli ultimi 10 posti nella lista “RomaEcologista”, con priorità per i giovani sotto i 35 anni e per le donne” ha scritto il 24 agosto l’ex ministro Bianchi, in un post pubblicato sul sito della lista all’interno del quale è possibile compilare l’apposito form. E’ stato messo a disposizione anche un indirizzo email, a cui scrivere per candidarsi o diventare volontario.

Lo scopo della lista

“Il nostro obiettivo è di avanzare idee, proposte e progetti per assicurare la transizione ecologica, la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e artistico di Roma, tramite il ricorso a strumenti e processi basati su tecnologie innovative” ha sottolineato l’ex ministro ai Trasporti del governo Prodi, nel 2013 candidatosi alla carica di Sindaco con una propria lista civica.

Cosa scrivere nel form

Cosa prevede il Form in più dell’inoltro della semplice email? Niente di sostanziale. Quello presente sul sito di RomaEcologista infatti,oltre all’indicazione del nome e della propria casella di posta elettronica, informa semplicemente, nel campo appositamente dedicato, che “se vuoi aggiungere una tua idea, questo è lo spazio giusto”. Tutto qui.

Verso Roma Expo 2030

Bianchi però, oltre a ricordare che sarà il capolista, avverte che sta lavorando alla sua composizione affinchè ci sia una forte presenza di innovazione per dare una svolta in questa direzione alla prossima amministrazione”. Perché “Più ecologisti e innovatori saranno eletti, più Roma avrà la possibilità di diventare una vera Smart City ed una Capitale Green come merita, in previsione anche di ROMA EXPO 2030”. E per candidarsi come futuri innovatori ed ecologisti, sono rimaste poche ore.

Il plauso all’iniziativa

Intanto l’iniziativa ha incassato il commento dell’altro ex ministro di Prodi. Pecoraro Scanio, su Twitter, oltre a ribadire che sono rimaste le “ultime ore per candidarsi in lista Eco-Digital Roma Ecologista Cultura e Innovazione” ha rivolto un “bravi” a “Bianchi e Sermonti -l’esperto in gestione ambientale che supporta Di Battista nella stesura della sua agenda ecologica – per l’appello rivolto ai giovani per candidarsi”. Perché l’età -under 35- ed il genere femminile, restano le priorità nella selezione degli ultimi dieci candidati nella lista ecologista a supporto di Virginia Raggi.

