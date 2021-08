Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 25 agosto 2021

Oggi superate le 7,6 milioni di somministrazioni di vaccino

Si confermano sotto i 200 i nuovi contagi da Coronavirus a Roma. Se ieri nella Capitale se ne contavano 183 e lunedì 186, oggi il dato è sceso a 134.

Oggi si registrano 442 nuovi casi positivi nel Lazio, 17 in più. Il dato del 25 agosto risulta essere in calo rispetto a quello della scorsa settimana, di mercoledì 18 agosto, quanto si segnalavano 261 positivi in meno.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 4 decessi. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 516 (-8), i malati gravi nelle terapie intensive sono 66 (-2), mentre i guariti di oggi sono 702. “Oggi superate le 7,6 milioni di somministrazioni di vaccino”, esulta l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato che aggiunge: “Dal 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione”.

Coronavirus a Roma 25 agosto 2021

* Asl Roma 1: 59 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 2: 58 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 3: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Covid19 in provincia di Roma

* Asl Roma 4: 60 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 5: 73 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 133 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 60 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 18 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 25 agosto

All’Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, “sono ricoverati in regime di ricovero ordinario 92 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2” (numero stabile) “di cui 5 in via di dimissione”, mentre sono “17 i pazienti in terapia intensiva” (uno in meno rispetto a ieri). Questo l’ultimo bollettino dell’Istituto per le malattie infettive capitolino. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3016.

(RomaToday)