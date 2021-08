La miseria e l’ipocrisia della politica romana contro i residenti di Roncigliano (che non votano alle prossime amministrative di Roma)

Riceviamo e pubblichiamo una nota diffusa da USB insieme a lavoratori di AMA contro la politica sui rifiuti della Sindaca Raggi

Il coraggio e la dignità dei residenti di Roncigliano (Albano), di anziani, donne e bambini in presidio, dall’alba al tramonto, contro una discarica che ipotecherà la loro salute per molti anni a venire, rappresenta il duro prezzo che questi cittadini pagano alla miseria e ipocrisia della politica romana. Nel sito dovrebbe essere conferita la frazione organica stabilizzata, cioè materiale privo di percolato (liquami) e di esalazioni nausebonde, invece decine di Tir continuano a scaricare rifiuti non trattati protetti da ingenti forze di polizia, nella totale indifferenza delle istituzioni che si affidano alla certificazione dei gestori degli impianti (come chiedere all’oste se il vino è buono….sic!!), mentre l’Arpa, organismo deputato al controllo, è latitante.

Il Consiglio straordinario dell’Assemblea Capitolina del 14 luglio scorso ha decretato la capitolazione della Giunta Raggi sulla questione dei rifiuti a Roma. Una capitolazione figlia dell’incompetenza, ma soprattutto delle pressioni e degli appetiti famelici di imprenditori e malavitosi attorno alla ricchezza rappresentata dal volume di rifiuti prodotto nella capitale. Destra e PD con il seguito delle truppe cammellate dei sindacati amici, hanno inscenato la farsa collettiva di una campagna elettorale consumata sulla pelle dei romani, sommersi dai rifiuti dell’ennesima emergenza, e dei lavoratori Ama che operano in sottorganico e in condizioni da terzo mondo. Tutti all’unisono chiedevano impianti e discariche e come una roulette russa la scelta è caduta su Albano, i cui residenti, non a caso, non votano alle elezioni amministrative di ottobre.

Eppure questa politica dovrebbe chiedere scusa alla città. Il fallimento totale della gestione dei rifiuti, porta la firma di tutte le amministrazioni capitoline e regionali da 10 anni a questa parte, dalla destra al PD fino al M5S. La raccolta differenziata spinta, il porta a porta, la riduzione dei rifiuti a monte, il recupero di materia prima seconda, il riuso, ecc….ecc… comincia con il Patto per Roma nel 2012 e crolla miseramente in un unico coro unanime che invoca impianti e discariche. Nessun investimento e nessun piano assunzionale per sostenere il defunto ciclo virtuoso dei rifiuti. Ora la parola magica è l’economia circolare che trasforma la monnezza in energia , materia prima a costo zero e grossi profitti sulla vendita di biometano e similari. Con buona pace di quei cittadini che dovranno convivere con mega impianti di biodigestione e incenerimento. D’altronde il fiume di denaro del recovery found si appresta a riempire le tasche delle multi utility che realizzeranno impianti sovradimensionati e richiederanno una maggiore produzione di rifiuti a scapito della salute pubblica e dell’ambiente.