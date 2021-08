Vitorchiano, in corso l’iter per i nuovi marciapiedi di Via Borgo Cavour

Prosegue a Vitorchiano l’iter per il rifacimento dei marciapiedi di Via Borgo Cavour. L’avviso relativo alla manifestazione di interesse per procedura negoziata per l’affidamento dei lavori è stato pubblicato lo scorso 11 agosto 2021 ed è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Regione Lazio, delle risorse necessarie per poter finalmente intervenire in una delle vie di accesso al paese. L’avvio delle fasi amministrative segna un nuovo periodo, dopo quello di progettazione, che ha poi permesso al Comune di risultare beneficiario, grazie al supporto della, delle risorse necessarie per poter finalmente intervenire in una delle vie di accesso al paese. “Stiamo parlando di un intervento atteso da molto tempo – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – Lavori per circa 250mila euro per l’esecuzione dei quali l’amministrazione comunale ha investito eseguendo un progetto esecutivo, completo dei necessari pareri, e chiedendo poi sostegno alla Regione Lazio con l’adesione a uno specifico bando nel maggio 2019”. “La positiva risposta della Regione, che ringraziamo per la costante vicinanza – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – permetterà quindi a Via Borgo Cavour di trasformarsi finalmente in quel viale di ingresso bello, sicuro e fruibile che da tanti anni i cittadini vitorchianesi aspettano”.