D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, con e per le donne afghane

Sosteniamo le donne afghane che lottano con la speranza di uscire dalla condizione di violenza e sofferenza in cui sono costrette e accogliamo il loro grido d’aiuto supportando una raccolta fondi.

Cisda da anni lavora con impegno in Afghanistan e lotta in un quotidiano devastato e violento per la libertà, la cura e la speranza di donne e bambine. Oggi più che mai è necessario uno sforzo affinché questo sostegno non venga meno, e si faccia ancora più forte e tenace.

https://www.cisda.it/progetti/progetti-in-afghanistan.html

D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, Organizzazione no-profit

– – – – –

COMUNICAZIONE PER CHI VUOLE AIUTARE

Stiamo ricevendo, in questi giorni drammatici per l’Afghanistan, numerose mail e telefonate di persone ed associazioni che esprimono la loro forte indignazione per la condizione di sofferenza in cui il popolo afghano e soprattutto le donne sono costrette.

Il CISDA ringrazia tutte le Associazioni e i singoli che stanno esprimendo la loro solidarietà e si propongono per aiutare e sostenere il popolo afghano.

Sui nostri canali social troverete informazioni e notizie che riceviamo direttamente dai nostri contatti nel paese. Attualmente la priorità resta quella di dare voce alle forze democratiche che sosteniamo pienamente.

Ci scusiamo pertanto se non riusciamo a rispondere ad ogni richiesta, ma per ora possiamo solo rinnovare il nostro appello a sostenere la campagna che il CISDA ha avviato per una raccolta fondi a favore delle organizzazioni e dei movimenti con cui collaboriamo da anni.

Per chi si reso disponibile ad accogliere le persone che devono lasciare il Paese, invitiamo ad aspettare le decisioni delle istituzioni nazionali ed internazionali rispetto all’avvio di corridoi umanitari. Qualora avessimo notizia di reti di solidarietà fidate provvederemo a renderle note.

Facebook CISDA

Informazioni e contatti per i giornalisti: stampa@cisda.it

– – – – –

L’Occidente non è riuscito a portare democrazia e libertà delle donne, ma una nuova devastante guerra.

La decisione degli USA di avviare una trattativa con i talebani, consentendo la liberazione di 5.000 miliziani dalle prigioni, e di lasciare l’Afghanistan insieme a tutte le truppe della Nato, ha portato ad una situazione che non può che definirsi di EMERGENZA UMANITARIA. I talebani stanno riconquistando il paese, provincia dopo provincia, lasciando dietro di loro una scia di morte e devastazione forse mai viste prima.

Secondo quanto riportato al Consiglio di Sicurezza dalla rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu per l’Afghanistan, Deborah Lyons, quel che sta accadendo richiama sempre più quanto avvenuto in Siria o a Sarajevo. Metà della popolazione, 18,5 milioni di persone, ha bisogno di assistenza umanitaria.

Centinaia di migliaia di sfollati si sono riversati su Kabul per scappare dalla brutalità e dalla violenza dei talebani e non hanno accesso a cibo, acqua, elettricità, medicine. Le associazioni, le onlus locali e gli attivisti con cui il Cisda lavora da oltre 20 anni, ancora una volta, si stanno attivando per accogliere i loro connazionali in fuga, nonostante il contesto insicuro e drammatico.

Vogliamo cominciare ad aiutarli con un primo doveroso gesto di umanità: stiamo raccogliendo fondi che è necessario inviare in brevissimo tempo, per far sentire che ci siamo e che continueremo a star loro accanto, anche nell’ennesima tragedia che stanno vivendo.

Chi volesse contribuire, anche con una piccola cifra,

può farlo con un bonifico sul conto del CISDA:

BANCA POPOLARE ETICA – Agenzia Via Scarlatti 31 – Milano

Conto corrente n. 113666 – CIN U – ABI 5018 – CAB 1600

IBAN: IT64U0501801600000000113666