Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva per Covid: altri 29 morti

In Italia ci sono 5.923 nuovi casi di coronavirus a fronte di 175.539 tamponi effettuati. Tasso di positività al 3,4

Dari che, come sempre, nel fine asttimana vanno letti con il beneficio di inventario perché sono semopre al ribasso.

In Italia ci sono 5.923 nuovi casi di coronavirus a fronte di 175.539 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 7.470 con 255.218 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 decessi (contro i 45 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.751.

In terapia intensiva sono ricoverati 472 pazienti (+6) mentre i guariti sono 4.382. Tasso di positività al 3,4.

Ricoveri in aumento – Aumentano i ricoveri: +6 in intensiva e +34 in reparti ordinari. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il totale dei guariti da inizio pandemia è di 4.220.924 persone. I ricoverati con sintomi sono 3.767 mentre in isolamento domiciliare ci sono 130.699 persone. Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 134.938. La Regione che ha visto il maggior incremento di casi giornalieri è la Sicilia (+1.350). Il tasso di positività (al 3,4%) è in aumento dello 0,4% rispetto a sabato.

(Globalist)