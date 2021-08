Salvini e Berlusconi, presto vertice con ministri e leader Lega e Forza Italia

Nota congiunta al termine della due giorni a Villa Certosa: “Rafforzare Draghi nel cammino delle riforme in contrapposizione a Pd e 5 Stelle”

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi condividono “l’idea di un rapporto ancora più serrato” tra Lega e Forza Italia. “Per questo riuniranno tutti i ministri di Forza Italia e della Lega, i quattro capigruppo e i vertici dei due partiti per fare il punto della situazione. Sarà il primo passo di un percorso di sempre maggiore condivisione delle scelte politiche”. Lo afferma una nota congiunta al termine della colazione di lavoro odierna a Villa Certosa tra i leader di Lega e FI. Berlusconi e Salvini sono riuniti da ieri sera alle 18,45.

Tra i temi Afghanistan e Governo Draghi

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno parlato della crisi in Afghanistan. I leader di Lega e FI hanno condiviso “la grande preoccupazione per quanto sta accadendo e hanno convenuto sulla necessità di sostenere l’accoglienza dei più fragili in fuga, a partire da donne e bambini, senza spalancare le frontiere in modo indiscriminato e senza concedere nulla ai talebani. Per giungere a questo obiettivo sarà necessario un intenso lavoro diplomatico, che peraltro Berlusconi e Salvini stanno già facendo, per richiamare anche gli altri Paesi alla responsabilità”. Nella nota congiunta si sottolinea inoltre che “l’obiettivo è rafforzare il governo Draghi nel cammino verso il taglio della burocrazia, della diminuzione delle tasse e delle riforme, in contrapposizione a Pd e 5Stelle che pensano a una tassa patrimoniale e allo ius soli”.

Fonti Lega: prende forma un nuovo centrodestra

“Siamo particolarmente soddisfatti perché viene ufficializzato e condiviso l’inizio di un percorso comune come auspicato da Matteo Salvini con l’idea della federazione del centrodestra di governo”. Lo affermano fonti della Lega, al termine della due giorni di lavoro a Porto Rotondo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega è stato a villa Certosa da ieri nel tardo pomeriggio a metà mattina di oggi, a dimostrazione – proseguono le stesse fonti leghiste – del clima “amichevole e collaborativo che fa seguito alle parole di Silvio Berlusconi a Milano Marittima”. Berlusconi intervenne telefonicamente poche settimane fa alla festa della Lega, “riconoscendo le doti da leader di Salvini. Con questa accelerazione formale, inizia a prendere forma un nuovo centrodestra”.

(Agi)