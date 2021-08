Gino Strada: 300 persone già in coda per camera ardente

Appesi mazzi di fiori e messaggi, tra i quali quello che recita “Ora vai, Gino, continuiamo noi. Ti abbracciamo per sempre” e “Grazie Gino! Quello che lasci resta straordinario come te. Vola alto”.

Triage (in ricordo Gino Strada)

Aprirà alle 16, nella sede milanese di Emergency di via Santa Croce a Milano la camera ardente di Gino Strada, ma fin dal primo pomeriggio molti milanesi si sono messi in coda per omaggiare il feretro del fondatore di Emergency.

A circa un’ora dall’apertura della sala, sono già 300 le persone ordinatamente sotto il sole (e rifocillate con bottigliette d’acqua messe a disposizione dai volontari dell’associazione) in attesa di varcare il cancello d’ingresso, dove sono appesi diversi i mazzi di fiori e i messaggi, tra i quali quello che recita “Ora vai, Gino, continuiamo noi. Ti abbracciamo per sempre” e “Grazie Gino! Quello che lasci resta straordinario come te. Vola alto”.

Accanto al grande striscione con la scritta “Ciao Gino”, Rossella Miccio, presidente della onlus, ha detto ai giornalisti che “c’era la consapevolezza che Gino fosse un faro nella nebbia per tantissime persone, avendo avuto il privilegio di lavorarci e di viverci vicino in giro per il mondo per 21 anni, ma che ci fosse un affetto così profondo, che così tante persone da tutte le latitudini, dal Sudan alla Sierra Leone, malati, pazienti, staff, autorità, gli anziani dei villaggi, si sentissero toccate da quello che ha fatto Gino e dal lavoro di Emergency non me l’aspettavo”.

