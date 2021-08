CARO SINDACO TONDINELLI, FINALMENTE – SI FA PER DIRE ‐ È’ SUCCESSO!

Pubblichiamo una nota di una cittadina di Bracciano, critica nei confronti del Sindaco Tondinelli per non aver provveduto al consolidamento della scarpata che costeggia Via della Catena

Dopo numerosi anni di richieste di intervento, solleciti, sopralluoghi, esposti, denunce, verbali, reclami, ecc. .tutti puntualmente ignorati, finalmente, stanotte, qualcuno è finito nella scarpata che costeggia Via della Catena, strada centrale di Bracciano, a poche centinaia di metri dal suo Municipio.

Grazie a Dio il ragazzo che guidava non si è fatto nulla, ma poteva finire decisamente peggio!

Durante il nostro incontro a Marzo 2019 ha dichiarato che i fondi Regionali per il consolidamento del terreno su cui insiste la strada erano già stati stanziati e i lavori sarebbero cominciati a GIUGNO 2019.

Nel nostro incontro il 19 Gennaio 2021 ha ripetuto le stesse identiche parole – che ho registrato – e ha dichiarato che i fantomatici lavori sarebbero iniziati a LUGLIO 2021.

Nel frattempo, non è MAI stata fatta alcuna manutenzione nè del verde nè della strada che le ricordo essere Comunale.

Noi residenti non abbiamo alcun servizio: niente illuminazione, niente linea telefonica perché i pali sono pericolanti e inagibili, niente ritiro spazzatura, impossibile l’accesso di ambulanze, Vigili del Fuoco, autospurgo, rifornimento di gas, mezzi per trasloco, mezzi per lavori edili.

Stanotte si è sfiorata la tragedia e adesso voglio proprio vedere come si potrà rimuovere l’auto in bilico sulla scarpata!