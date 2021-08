Gli Stati Uniti mettono al bando il pesticida che fa male ai bambini (ma in Italia si usa ancora)

Gli Stati Uniti dicono finalmente basta al clorpirifos, un pesticida largamente usato su frutta e verdura e che causa danni neurologici nei bambini.

L’ennesimo stop alla sostanza chimica, già bandita anche nell’Unione Europea, che viene però ancora utilizzata in via eccezionale in Italia.

L’Agenzia per la protezione ambientale statunitense (Epa) vieterà l’uso del clorpirifos a seguito di un’ordinanza di aprile di una Corte d’Appello federale che le ha imposto di fermarne l’utilizzo agricolo a meno che non ne potesse dimostrare la sicurezza.

