Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 agosto 2021

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid 19

Torna a riassestarsi la curva dei nuovi casi da Coronavirus a Roma e nel Lazio. Nella Capitale si sono segnalati nelle ultime 24 ore, infatti, 324 nuovi contagi, a fronte dei 425 casi di ieri e dei 291 di martedì. Nelle province si registrano 106 nuovi casi. Oggi, in tutta la regione, si registrano 548 nuovi casi positivi compresi i recuperi, ossia 155 in meno rispetto a ieri.

“I nuovi casi positivi sono 19 in meno rispetto a giovedì 12 agosto”, ha commentato l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono segnalati 6 decessi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i ricoverati sono 526, le terapie intensive sono 65 (uno in più rispetto a ieri), mentre i guariti sono 613.

Sono 17.646 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 526 ricoverati, 65 in terapia intensiva e 17.055 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 343.134 e i morti 8.461, su un totale di 369.241 casi esaminati.

Coronavirus a Roma 19 agosto 2021

**Asl Roma 1: 109 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

** Asl Roma 2: 172 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 3: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Covid19 in provincia di Roma

** Asl Roma 4: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 6: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 106 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 49 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 17 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Spallanzani: l’80% dei ricoverati non è vaccinato

Tra i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva all’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma – al momento 15 secondo dati aggiornati ad oggi – ben l’80% riguarda persone non vaccinate, il 13% vaccinate con una sola dose e il 7% pazienti che hanno ricevuto il ciclo completo di immunizzazione. E’ quanto mostra un grafico dell”ospedale capitolino che descrive ‘lo stato vaccinale dei ricoverati Covid positivi” nei reparti di rianimazione.

Il rave a Viterbo

È in corso un coordinamento tra la Asl di Viterbo e i sindaci dei comuni per pianificare un’azione di contact tracing e di tamponi per le popolazioni dei comuni interessati dal rave. Proseguirà inoltre il tour dei camper-vax nella zona ed è stato attivato il servizio veterinario per verificare se ci sono animali feriti o morti nella zona del rave. Spiega la Regione Lazio.

Acquistati nuovi dispositivi Dpi

Le Regioni Lazio e Lombardia acquistano Dpi in Sicilia per mettere in sicurezza il personale sanitario rispetto al Covid. A rifornire i sistemi ospedalieri delle due regioni è il gruppo ‘Montalbano Protection’, con stabilimento a Carini, nel Palermitano, che fa parte del Distretto Meccatronica della Sicilia. L’azienda siciliana, tra le prime a riconvertire la produzione all’inizio della pandemia producendo l’intera filiera di dispositivi di protezione e sicurezza, si è aggiudicata due maxi gare per la fornitura di dieci milioni di pezzi in un anno, tra camici e calzari ospedalieri.

In particolare, alla Regione Lazio andranno 6 milioni di calzari, alla Regione Lombardia 4 milioni di camici. Si tratta di commesse per circa 4 milioni di euro. Le prime consegne sono già partite. “Si tratta di prodotti all’avanguardia, di qualità e con le certificazioni regolari al cospetto di partite di mascherine provenienti dall’estremo oriente senza alcuna garanzia per la salute e la sicurezza del consumatore che hanno invaso il Paese – dice Antonello Mineo, presidente del Distretto Meccatronica -. Abbiamo creato un sistema che non esisteva grazie alla visione imprenditoriale e sociale delle nostre aziende, che hanno dimostrato grande capacità di reazione rispetto a una crisi sanitaria, sociale ed economica tra le più gravi dal dopoguerra”.

