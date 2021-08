SOLIDARIETA’ ALLA COMUNITA’ DI VALENTANO

Valentano è un Comune in provincia di Viterbo di neanche 3.000 cittadini. A Valentano un sindaco (Stefano Bigiotti) da 3 giorni sta fronteggiando oltre 5.000 persone che si sono date appuntamento per fare un rave party illegale. In quel campo c’è una Comunità violata e un’Amministrazione lasciata sola.

In quel campo non ci sono regole e leggi, non c’è lo Stato.

Alessandro Bettarelli