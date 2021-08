Afghanistan, ultime notizie. I talebani sparano sui manifestanti: morti a Jalalabad e Asadabad.

La resistenza afghana chiede aiuto agli Usa, Biden si difende: “Impossibile un ritiro senza caos”

Dopo vent’anni di presenza militare occidentale, l’Afghanistan è tornato nelle mani dei talebani.

Il gruppo fondamentalista islamico, che nel 2001 dava rifugio ai terroristi di Al Qaeda, cerca oggi di accreditarsi alla comunità internazionale come interlocutore responsabile e più aperto sul fronte dei diritti (sebbene abbia confermato la piena adesione alla Shari’a, la legge islamica). Ma già si segnalano diversi morti fra gli oppositori al regime scesi in piazza con la bandiera nazionale afghana: almeno cinque persone sono state uccise e una ventina sono rimaste ferite, tra ieri e oggi, durante manifestazioni a Jalalabad e Asadabad. Inoltre, si stima che 12 persone siano morte in questi giorni dentro e intorno all’aeroporto di Kabul nel tentativo di lasciare l’Afghanistan.

Sempre a Kabul, intanto, Anas Haqqani, uno dei leader degli “studenti coranici”, ieri ha incontrato Hamid Karzai, l’ex presidente afghano filo-americano, per colloqui in vista della formazione di un “governo inclusivo”. Il presidente uscente Ashraf Ghani, invece, è fuggito dal Paese e si trova ora negli Emirati Arabi Uniti. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, al centro delle critiche per le modalità della ritirata, sostiene che sarebbe stato “impossibile un ritiro senza caos”. Intanto, proseguono le complicate operazioni di evacuazione organizzate dai Paesi occidentali: ieri è atterrato a Fiumicino un secondo volo con a bordo 85 afghani in fuga dal regime. Oggi ne arriverà un terzo che trasporta, fra gli altri, l’attivista Zaha Ahmadi. Ma è polemica politica sull’accoglienza, con il centrodestra che lancia l’allarma sul rischio di un’immigrazione di massa e sui pericoli di infiltrazioni terrostiche. Di seguito le ultime notizie aggiornate in tempo reale.

AFGHANISTAN, IL SUSSEGUIRSI DI NOTIZIE, oggi 19 Agosto

Ore 12,00 – Ad Asadabad almeno 2 morti e 8 feriti – È di almeno 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria ad Asadabad, dove i talebani hanno aperto il fuoco contro manifestanti che celebravano l’anniversario dell’indipendenza dal Regno Unito. Secondo testimoni, i combattenti islamisti hanno sparato dopo che un manifestante ha accoltellato uno di loro.

Ore 10,45 – Asadabad, i talebani sparano sui manifestanti: ci sono morti – Diversi manifestanti anti-talebani sono morte questa mattina ad Asadabad, città nell’Afghanistan nord-orientale. Lo riferisce l’agenzia di stampa Reuters, citando testimoni. I manifestanti sventolavano la bandiera nazionale afghana durante un corteo che celebrava l’anniversario dell’indipendenza dal Regno Unito: alcuni di loro avrebbero anche distrutto alcune bandiere talebane. Non è ancora chiaro se le vittime state uccise o se siano morte nella calca dopo che i talebani hanno aperto il fuoco. Altri episodi di violenza si segnalano nella città di Jalalabad – dove ieri i talebani hanno ucciso almeno 3 persone – e in un distretto della provincia di Paktia.

Ore 10,00 – Talebani: “Abbiamo costretto a ritirarsi l’arrogante potere degli Usa” – I talebani celebrano oggi l’anniversario dell’indipendenza dell’Afghanistan dal Regno Unito sottolineando di aver sconfitto “l’arrogante potere del mondo” negli Stati Uniti. “Noi, come risultato della nostra resistenza jihadista, abbiamo costretto un altro arrogante del potere mondiale, gli Stati Uniti, a fallire e a ritirarsi dal nostro sacro territorio dell’Afghanistan”, hanno dichiarato.

Ore 09,15 – Ue, Borrell: “Il ritorno dei talebani è una catastrofe” – L’alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, ha definito gli sviluppi in Afghanistan “una catastrofe e un incubo” e ha sottolineato che l’intelligence non è riuscita ad anticipare il ritorno al potere dei talebani. Borrell ha riferito al Parlamento europeo che un primo gruppo di 106 membri del personale Ue in Afghanistan è in arrivo via aereo a Madrid, in Spagna, e che circa 400 afgani che hanno lavorato con l’Ue e i loro familiari sono stati evacuati in Europa, ma ce ne sono altri 300 che stanno ancora cercando di raggiungere l’aeroporto di Kabul.

Ore 08,30 – Leader ribelli afghani chiede armi agli Usa: “Siamo l’ultimo baluardo della libertà” – Ahmad Massoud, leader del Fronte di resistenza nazionale dell’Afghanistan, sollecita il sostegno ai combattenti della resistenza contro i talebani in un editoriale pubblicato sul quotidiano statunitense Washington Post. Massoud sottolinea che i suoi combattenti. “Qualunque cosa accada, io e i miei combattenti mujaheddin difenderemo il Panjshir (regione dell’Afghanistan settentrionale, ndr) come ultimo baluardo della libertà afghana”, scrive Massoud. “Il nostro morale è intatto. Sappiamo per esperienza cosa ci aspetta. Ma abbiamo bisogno di più armi, più munizioni e più rifornimenti. L’America e i suoi alleati democratici non hanno in comune con noi solo la lotta al terrorismo. Ora abbiamo una lunga storia fatta di ideali e lotte condivise. C’è ancora molto che puoi fare per aiutare la causa della libertà”.

Ore 07,45 – Ex vicepresidente Afghanistan sostiene i ribelli anti-talebani – Amrullah Saleh, vicepresidente uscente dell’Afghanistan, ha espresso “rispetto, sostegno e apprezzamento” per gli afghani che hanno protestato contro i talebani. “Saluto coloro che portano la bandiera nazionale e quindi rappresentano la dignità della nazione e del paese”, ha detto in un tweet.

Ore 05,30 – Blinken: “Discusso di evacuazione con ministri Regno Unito e Italia” – Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato di aver discusso delle evacuazioni dall’Afghanistan in una serie di telefonate con i suoi omologhi del Regno Unito e dell’Italia. In una serie di post su Twitter, Blinken ha anche riferito di aver parlato con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, “sui modi in cui la comunità internazionale può sostenere il popolo afghano”. “Insieme ai nostri partner internazionali, chiediamo a coloro che occupano posizioni di potere e autorità in tutto l’Afghanistan di garantire la protezione delle donne e delle ragazze e dei loro diritti”, ha sottolineato Blinken. “Controlleremo da vicino come qualsiasi governo futuro garantisca i propri diritti e libertà”.

Ore 02,00 – Fmi sospende accesso fondi ad Afghanistan – Il Fondo Monetario Internazionale ha sospeso l’accesso dell’Afghanistan alle risorse del Fmi, inclusi circa 440 milioni di dollari in nuove riserve monetarie. L’annuncio fa seguito alle pressioni del Tesoro degli Stati Uniti, che detiene una quota di controllo del Fondo, per garantire che la quota dell’Afghanistan di un’assegnazione di riserve di diritti speciali di prelievo prevista per lunedì non cada nelle mani dei talebani. “Attualmente c’è una mancanza di chiarezza all’interno della comunità internazionale riguardo al riconoscimento di un governo in Afghanistan” ha spiegato un portavoce del Fmi in una dichiarazione via e-mail.

Mercoledì 18 agosto, ore 23,45 – Biden: “Impossibile ritiro Usa senza caos” – Non c’era modo per gli Stati Uniti di lasciare l’Afghanistan senza caos. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una intervista con George Stephanopoulos dell’emittente Usa Abc, che verrà trasmessa in versione integrale domani. “Non credo si sarebbe potuto gestire in un modo… L’idea che in qualche modo c’è una strada per uscirne senza che ne derivi il caos, non so come possa accadere”, ha affermato il presidente. I talebani, ha riferito, “stanno cooperando, consentendo ai cittadini americani di uscire, al personale americano di uscire e alle ambasciate di evacuare. Ma stiamo avendo più difficoltà con coloro che ci hanno aiutato quando eravamo lì”. La calca di lunedì all’aeroporto di Kabul? “Abbiamo tutti visto le immagini, abbiamo visto centinaia di persone ammassate in un C-17, abbiamo visto afghani precipitare”: quando ho visto quelle immagini, dice Biden, “ho pensato che dovevamo riprendere il controllo di tutto questo. Dovevamo procedere più rapidamente, dovevamo procedere in modo da riprendere il controllo di quell’aeroporto. E lo abbiamo fatto”. Se necessario, i soldati resteranno oltre il 31 agosto? “Dipende a che punto siamo e se riusciamo a portare le evacuazioni a 7.000 al giorno”.

((TPI)