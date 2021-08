ZOTTA: “LE LOGICHE PARTITICHE MORTIFICANO I CITTADINI ROMANI” 

Veramente grave quanto verificatosi nel Consiglio Capitolino di ieri. All’interesse generale si è anteposto l’interesse partitico.

La maggioranza deve essere rappresentata dal bene comune, ma pur di colpire la Sindaca Raggi e i Consiglieri che fino alla fine hanno voluto onorare il mandato dato dagli elettori non si sono discussi atti importanti: Partecipate, Farmacap, Forum sui beni confiscati alle mafie, il Parco delle Energie, Regolamento centri anziani. Il Consiglio non si è aperto sebbene i Consiglieri fossero tutti presenti in aula.

Atti importanti, alcuni in lista di attesa da tempo, calendarizzate con ritardi incomprensibili che logiche partitiche hanno preferito anteporre al bene comune.

Rifiuto una politica di questo tipo: a pagarne sono i cittadini e i lavoratori.

Forse quando si comincerà a fare politica nelle sedi istituzionali e a fare “partito“ altrove, daremo risposte concrete ai cittadini.

Teresa Zotta