Su Haiti piegata dal sisma si abbatte la tempesta tropicale Grace

Frane e alluvioni potrebbero ostacolare le operazioni di soccorso per le vittime del terremoto, che ha ucciso oltre 1.400 persone

Non ha tregua Haiti, flagellata dalla tempesta tropicale Graceche fa temere alluvioni e frane, oltre a ostacolare le operazioni di soccorso del potente terremoto che sabato scorso ha causato almeno 1.419 morti e 6.900 feriti.

Secondo gli ultimi bollettini meteorologici, piogge torrenziali si stanno abbattendo sull’Est dell’isola caraibica, con precipitazioni stimate tra 127 e 254 mm di acqua in poche ore; inoltre, forti venti rischiano di spostare la depressione a Ovest, in direzione della capitale Port-au-Prince, e delle aree messe in ginocchio dal sisma di magnitudo 7.2, tra cui Les Cayes, vicino all’epicentro, nel Sud-Est.

Corsa contro il tempo

Popolazione, autorità e organismi umanitari temono che la tempesta tropicale possa causare ulteriori danni, allagando strade, edifici, e provocando frane che renderanno più complesse le operazioni di soccorso degli sfollati, con oltre 37 mila abitazioni ed edifici distrutti dal sisma.

I soccorritori sono già impegnati in una corsa contro il tempo per far arrivare beni di prima necessità agli abitanti che hanno perso tutto nella calamità naturale dei giorni scorsi. Il primo ministro Ariel Henryha decretato lo stato di emergenza nazionale per almeno un mese e ha invitato la popolazione a dare prova della massima solidarietà.

Gli aiuti internazionali

Su Twitter, la protezione civile di Haiti ha lanciato un appello ai “gentili vicini di casa che non sono stati colpiti a offrire un riparo agli sfollati”, 30 mila persone bisognose di cibo, acqua e di un tetto. Squadre di ricerca dei dispersi e di soccorso sono giunte da Cile e Stati Uniti, e sono in arrivo dal Messico, oltre ai team di medici cubani già operativi.

Gli ospedali haitiani sono al collasso e hanno bisogno di farmaci e altro materiale sanitario per curare i feriti. Strutture che avrebbero potuto ospitare gli sfollati, come chiese e scuole, sono state pesantemente danneggiate dal terremoto. Se Grace dovesse colpire anche Les Cayes, sarebbe un ulteriore disastro per il locale ospedale Ofatma, che ha dovuto allestire letti sotto tende e alberi in quanto l’edificio non e’ abbastanza sicuro.

Una nazione in ginocchio

Il terremoto e la tempesta tropicale Grace sono l’ennesimo duro colpo per gli 11 milioni di abitanti dell’isola di Hispaniola, di cui il 59% vive sotto la soglia di povertà. Le due calamità naturali flagellano Haiti nel pieno della pandemia di Covid-19 e di una crisi politica causata dall’omicidio del presidente Jovenel Moise, il mese scorso.

Nel 2010 un potentissimo sisma aveva già provocato 200 mila morti, mentre una grave epidemia di colera aveva ucciso oltre 3 mila persone, partita dai caschi blu della missione di peacekeeping dell’Onu, operativa dal 2004 al 2017.

