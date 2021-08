CANALE MONTERANO: IN PAGAMENTO I CONTRIBUTI DEL DECRETO AREE INTERNE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ARTIGIANALI

L’Amministrazione Comunale comunica che sono in pagamento da oggi i contributi a commercianti e artigiani del cd “Decreto Aree Interne”, un bando messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i Comuni (3.101 su 7.904) con determinate caratteristiche, che stanzia per gli artigiani e i commercianti di Canale e Montevirginio 148.888,18 Euro da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 (€ 63.809,22 annualità 2020, € 42.539,48 annualità 2021 ed € 42.539,48 annualità 2022).

Le richieste di contributo pervenute sono state ben 84, di cui 79 risultate ammissibili. Di queste 79, 42 saranno subito liquidate, per le altre 37 si dovranno aspettare i tempi tecnici di regolarizzazione del Durc o si provvederà ad attivare procedure sostitutive con l’obiettivo di erogare comunque il contributo.

Gli importi, che arrivano fino ad 876 euro per un’attività di esercizio di 12 mesi, saranno accreditati direttamente sull’Iban dichiarato in fase di presentazione della domanda.

Se per la prima annualità i contributi sono stati dati a fondo perduto rispetto alle spese sostenute nel 2020, nelle due successive dovranno invece essere supportati da documentazione che attesti come questi fondi andranno a finanziare investimenti dell’azienda.

“In 5 anni di Amministrazione non abbiamo mai avuto a che fare con un bando tanto complesso e difficile da gestire. Tant’è che le stesse faq (le spiegazioni) del Ministero si sono susseguite dal Gennaio al Giugno 2021. Da lì una mole di lavoro per amministratori e uffici davvero enorme per far incastrare le tante parti di un puzzle troppo complicato se confrontato alle difficoltà di imprese e Comuni in quest’anno di pandemia. In pratica per erogare i contributi il bando ha previsto le stesse modalità che si applicano nei Comuni per il pagamento dei fornitori con una serie di adempimenti e controlli incrociati davvero eccessiva.

Oltre agli Uffici un ringraziamento va al Vice Sindaco Stefano Ciferri, che ha seguito la parte amministrativa del bando e all’Assessore Valeria Pasquali, che ha fatto in modo che fossero messe in atto tutte le azioni per finanziare quante più richieste possibile.”

Alessandro Bettarelli, Sindaco di Canale Monterano