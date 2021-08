ROMA, GUALTIERI: SCEGLI LA CITTA’ DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

Sinistra Civica Ecologista, lista di sinistra che sostiene Gualtieri Sindaco, contro Michetti (centro destra) e a favore della mobilità sostenibile

Il candidato sindaco della destra, Enrico Michetti, ha recentemente dichiarato di voler rimuovere rimuovere tutte le piste ciclabili che intralciano il traffico, ricordano quelle di Los Angeles dove si disse che il pedone era il più grosso intralcio al libero fluire del traffico. Siamo di fronte ad un mondo capovolto dove al centro c’è l’auto privata che deve muoversi incontrastata. Inquinamento, salute, il rispetto di una città unica come Roma, la mobilità dolce, non lo sfiora.

L’auto è il passato, non il futuro. In tutto il mondo la direzione è verso una mobilità sostenibile, le tranvie, la cura del ferro, percorsi ciclo-pedonali.

Roma deve essere in grado di saper sfruttare l’occasione storica del PNRR per investire nella mobilità sostenibile: punti di interscambio, colonnine per le ricariche elettriche, piste ciclabili, cura del ferro, pannelli solari. Sono solo alcune delle priorità per ripensare e rinnovare la rete del trasporto cittadino. Abbiamo di fronte una grande sfida e l’opportunità per poterla affrontare.

Innanzitutto va completato il concordato preventivo di ATAC e va rivitalizzata Roma Metropolitane per il rilancio del TPL anche per abbattere drasticamente il traffico automobilistico privato.

Questa è la Roma che dobbiamo promuovere. Una città in grado di concepire e attuare tutta un’altra idea di mobilità.

Scegli la città della mobilità sostenibile con Sinistra civica Ecologista per Roberto Gualtieri Sindaco