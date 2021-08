Libri, a Vetralla si presenta “Diventare grande ai tempi del Covid 19”

La casa editrice Davide Ghaleb, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Meraviglia presenta il libro di Michela Boltrini, “Diventare grande ai tempi del Covid 19”, sabato 21 agosto, ore 18, nel giardino di Palazzo Paolocci in via Roma, 41 Vetralla (VT).

Condurrà la presentazione Alessandra J. Bellachioma, che intervisterà l’autrice.

Gabriella Norcia leggerà alcuni brani del libro.

Michela Boltrini è un’infermiera strumentista presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Quando è iniziata la pandemia ha deciso di scrivere i suoi pensieri e le sue emozioni e di catalogarli in forma di libro. Nel primo periodo della pandemia chi meglio di lei, un’infermiera che ha vissuto questa esperienza in prima linea, potrebbe veramente raccontare, cosa realmente è accaduto nelle nostre vite quotidiane?

Un libro che si legge tutto d’un fiato, scritto con il cuore di chi ha vissuto quei momenti di intenso dramma mondiale.

Per l’occasione saranno esposti i disegni a colori, realizzati dall’autrice, contenuti nel libro.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’attuale normativa anti-Covid. Sarà neccessario l’esibizione del green pass per accedere all’evento.