Bracciano, calendario ricco di eventi al Chiostro degli Agostiniani

Ancora eventi a Bracciano con gli appuntamenti estivi al Chiostro Degli Agostiniani in via Umberto I con inizio alle ore 21 e ad ingresso gratuito. Giovedì 19 agosto c’è uno spettacolo tutto danzante con “El tango nomade”. Venerdì 20 agosto “Metti una sera a cena”, un tributo al Maestro Ennio Morricone con il Pianista del Lago Vincenzo Terranova e il Mezzo Soprano Daniela Ulizzi. Sabato 21 agosto “Note tra le corde”, capolavori violinistici proposti dal Duo Spinedi e sabato 28 agosto “Note di stelle” dal musical ai cantautori con l’esibizione del Coro Polifonico di Bracciano diretto dal Maestro Martina Paciotti, al pianoforte il Maestro Andrea Bosso. Il sindaco di Bracciano Armando Tondinelli si dice soddisfatto del calendario e iniziative culturali: “Anche quest’anno – ha dichiarato il Sindaco Tondinelli – abbiamo condiviso insieme con entusiasmo eventi di qualità che hanno intrattenuto la cittadinanza e i visitatori. Ringrazio l’Assessore alla Cultura Claudia Marini e il Direttore Artistico Antonio Pizzolla per l’impegno e la dedizione profusi. Invito tutti a partecipare anche a quest’altra settimana di eventi al Chiostro”