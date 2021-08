La tradizione continua con il ferragosto italiano a Dallas

Si è svolto in Texas il consueto appuntamento tradizionale del Ferragosto Italiano. Pur con le ultime maggiori restrizioni per il Covid emanate dalle autorita’ della citta’ di Dallas e con una giornata caratterizzata da avverse condizioni meteo, numerosi italiani ed Italo americani hanno partecipato all’evento conviviale grazie all’iniziativa dell’Associazione dei Siciliani in Texas (Saat) e dal Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo (CTIM), ospitati presso i locali di Cibo Divino Market. L’evento ha visto Vincenzo Arcobelli rappresentante al Consiglio Generale degli italiani all’estero (CGIE) nel salutare e ringraziare gli organizzatori, per l’ospitalita` di Puleo e del personale di Cibo Divino, ha discusso brevemente con i vari partecipanti della crescita numerica sia di nuovi italiani ed italo americani che arrivano da altri territori statunitensi nella citta’ metropolitana di Dallas, e dell’interesse verso la lingua , la cultura e le tradizioni come quella del ferragosto. Ha infine aggiornato i presenti dell’inserimento dell’Italiano in 10 scuole medie inferiori e superiori del distretto scolastico indipendente di Dallas, e di un imminente decreto governativo secondo fonti ufficiali del Maeci riguardante il rinnovo degli organismi di rappresentanza entro la fine del 2021.Mentre per le attivita’ inerenti il Columbus day, ha voluto condividere con i rappresentanti delle Associazioni l’opinione di un probabile ed ennesimo posticipo al 2022 se i casi della variante Delta e del Covid continuano ad aumentare assieme alle restrizioni sanitarie. Si svolgeranno comunque eventi on line per promuovere il made in italy, la ricerca, ed il 700 mo anniversario della dipartita di Dante.