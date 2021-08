Il nuovo Perù di Pedro Castillo

Il 28 luglio di quest’anno è entrato ufficialmente in carica il nuovo presidente del Perù: Pedro Castillo, sebbene i media abbiano dato pochissimo risalto alla notizia.

Per la prima volta, il Perù ha un presidente contadino. Castillo, infatti, è un esponente del Partito di estrema sinistra “Perù Libre”, e per questo motivo la sua elezione fa tremare l’élite politica e le multinazionali.

Egli è nato a Puña, nel Perù rurale e, per gran parte della sua infanzia e giovinezza, ha lavorato nei campi con i suoi genitori. Fortunatamente avendo avuto la possibilità di studiare, è diventato maestro elementare ed ha iniziato ad insegnare in una scuola locale. Successivamente ha intrapreso l’attività di sindacalista, mettendosi alla guida di uno sciopero degli insegnanti, per poi compiere un passo ulteriore e gettarsi nell’agone politico. Durante la campagna elettorale per l’elezione presidenziale, portava con sé una matita gigante, simbolo del suo passato di insegnante e dello stesso Perù Libre.

Il programma di Pedro Castillo è di modernizzare il settore sanitario, educativo e agricolo del Perù, e di riportare sotto il controllo dello Stato il patrimonio minerario della nazione, in modo che sia il Paese a godere dei profitti della vendita di minerali preziosi e non le multinazionali. Il nuovo presidente ha annunciato investimenti per infrastrutture, appalti per piccole e medie imprese e ha promesso un milione di nuovi posti di lavoro in un anno.

Inoltre, Pedro Castillo ha rinunciato al suo stipendio da presidente, pari a 3.340 euro, percependo solo quello di insegnante che è pari a 650 euro. Il suo intento è dimezzare gli stipendi d’oro di parlamentari e ministri, che stridono enormemente con la condizione di povertà in cui versa la maggior parte della popolazione peruviana.

In politica estera, il Perù ormai non è più un Paese filo-americano e, secondo il programma di Perù Libre, i modelli cui intende ispirarsi sono quelli della Bolivia, del Venezuela, del Nicaragua e di Cuba, Paesi questi attraversati da un forte orientamento antimperialista. L’idea di fondo è che, se i singoli Stati dell’America Latina avessero la possibilità di sfruttare le proprie risorse, senza interferenze straniere, le popolazioni potrebbero avere grandi vantaggi economici, risollevandosi dalla condizione di sottosviluppo in cui si trovano; l’America Latina potrebbe diventare, a quel punto, una potenza mondiale.

“Non più poveri in un Paese ricco” è lo slogan del programma portato avanti da Pedro Castillo e il suo partito.

Christian Titocci