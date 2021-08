EMERGENZA IDRICA A CERENOVA

Buon Ferragosto a tutti.

ACEA ci ha appena segnalato che a causa di consumi anomali riscontrati, nella giornata di oggi, domenica 15 agosto, si prevedono su tutta la costa abbassamenti di pressione che interesseranno anche la frazione di CERENOVA.

Pertanto per tutta la giornata per mitigare il disagio saranno presenti 2 autobotti, collocate a Cerenova in Largo Roma e via Angelucci.

Considerata l’emergenza, vi consiglio di limitare al massimo il consumo di acqua e soprattutto di evitare assolutamente gli usi già proibiti (annaffiare le piante, lavare l’automobile, etc.).

Vi terrò aggiornati,

Alessio Pascucci