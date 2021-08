Gruppo Comunale Protezione Civile di Bracciano: un grazie da tutti noi

Il Gruppo Comunale Protezione Civile di Bracciano è sottoposto ad un super lavoro in questo periodo di clima torrido che interessa da tempo il nostro territorio.

La presenza dei volontari è continua e costante, sia per lo spegnimento degli incendi che si susseguono un po’ ovunque con una frequenza davvero allarmante, ma anche per le attività di “routine” come l’assistenza alla popolazione e la presenza ai vari eventi che si svolgono numerosi.

Il ringraziamento di tutti noi, va a tutti i Volontari e in particolare a:

Botta Michele

Messeca Barbara

Botta Roberto

Parissi Luciano

Monottoli Matteo

Baldi Matteo

L’agone