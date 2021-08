Una giornata meravigliosa, di Renato Mericio – Bracciano

La scelta delle vacanze in Maremma in tempi di pandemia è strategica, ma scegliere Principina a Mare come luogo di villeggiatura ( finale della pista RWY 03) è una scusa plausibile per rinverdire i fasti di una gioventù carica di emozioni.

L’accordo del rumore provocato dai Typhoon in manovra di decollo o atterraggio non è certo quello più suggestivo ed armonico dello Starfighter F104.

I tempi giustamente cambiano ma la passione resta la stessa.

La scusa di tornare sul luogo del delitto e visitare il “ Meraviglioso” IX Gruppo Caccia me la porge mio figlio Flavio che insieme al suo amico Sean bramano dal desiderio di accedere al Tempio della Caccia.

Detto fatto! Riesco ad avere il permesso dal nuovo Comandante di Gruppo , 26 anni dopo il mio Comando!

Veniamo accolti in maniera calorosa dal Comandante ed il suo staff mentre con lo sguardo ricerco qualcuno o qualcosa di ancora familiare. Finalmente si materializza un maresciallo molto anziano che ai miei tempi era un giovane sergente appena approdato al Meraviglioso; il tempo sembra essersi fermato e lo scambio di saluti tra di noi materializza nelle nostre menti scenari e storie passate.

Terminati i convenevoli inizia la visita.

Ci viene assegnato un giovane pilota , un capitano che sta montando in servizio di allarme per la difesa aerea. È in gamba, entusiasta, passione allo stato puro; con queste caratteristiche la nostra guida ci fa vivere una giornata indimenticabile.

Dirigiamo verso uno dei due shelters che ospita i Typhoon pronti al decollo in caso di allarme.

Sappiamo che non possono essere fotografati: ci atteniamo a tutte le regole comprese quelle relative al COVID 19.

Le uniche foto possono riprendere i velivoli in movimento.

Iniziamo con il giro esterno dell’EFA per poi sederci a turno nel cockpit del monoposto supersonico.

Le domande che rivolgiamo al pilota combat ready sono tante, la pazienza, la precisione e la meticolosità con cui ci risponde sono encomiabili.

La visita termina nella sala relax del IX Gruppo.

Affascinante; il tavolo è ricavato dal piano di coda di un F104, Quattro Martin Beaker sono le poltroncine dove siedono il Comandante di Gruppo ed i tre Comandanti di Squadriglia: 96,97e 98. La 98, che ebbi l’onore di comandare nel 1988, detta anche Gamba di Ferro, perché intitolata al Gen Ernesto Botto. Quest’ultimo, durante la guerra di Spagna, il 12 ottobre 1937 , con la sua squadriglia decollò insieme alla 31ª Squadriglia caccia del capitano Luigi Borgogno e durante uno scontro a Fuentes de Ebro venne colpito da un proiettile alla gamba destra che fu fracassata. Riuscì comunque a rientrare alla base e venne ricoverato lungamente all’ospedale di Saragozza, dove fu però necessario amputargli parte della gamba destra, sostituita poi con un arto artificiale.

Recatosi in visita con le stampelle al suo reparto, rimase commosso dal notare che tutti gli aerei erano stati decorati con il simbolo di una “gamba di ferro” in suo onore e da allora questo fu il suo soprannome.

Gesti eroici che hanno contribuito al futuro dell’Aeronautica Militare Italiana.

Le storie che avvolgono il 4* Stormo ed il 9* Gruppo Caccia sono innumerevoli e piene di fascino.

Tredici sono gli anni che ho dato a questo Gruppo, che ho avuto la fortuna di comandare dal 1995 al 1997, totalizzando più di 2000 ore di volo sullo “ Spillone” F104 ; incalcolabile è stato il ritorno che ho avuto in termini di emozioni, esperienze e conoscenze.

‘A vitriaria!

(antico motto dei piloti del Meraviglioso)

Comandante Renato Mericio