Pregliasco: “Vaccinare gli under 12, sono gli apripista del virus”

Con l’avanzare della variante Delta in Italia e l’indice di ospedalizzazone in rialzo è necessario vaccinare anche la fascia d’età degli under 12: lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano.

“E’ necessario vaccinare gli under 12 perché la variante Delta è molto più contagiosa e quindi è un virus quasi diverso nella sua capacità diffusiva e i giovanissimi sono gli apripista nella continuità di presenza di altre infezioni. Bisogna superare questi dubbi dei genitori che spesso la comunicazione alimenta”.

(Globalist)