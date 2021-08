Piovani a Taverna (e Salvini): “Lo Ius Soli non è una priorità per chi non ne ha bisogno”

Il compositore e direttore d’orchestra stigmatizza la posizione di chi, in Parlamento, in queste ore sostiene che, appunto, una legge sulla cittadinanza non sia urgente.

Ottime parole: “Dice l’onorevole: ‘Lo jus soli non è una priorità’. Per chi? Per te che non ne hai bisogno!”. Lo scrive su Twitter il compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani stigmatizzando la posizione di chi, in Parlamento, in queste ore sostiene che, appunto, una legge sulla cittadinanza non sia urgente.

E’ proprio di oggi un’intervista a ‘La Repubblica’ della vicepresidente del Senato ed esponente grillina, Paola Taverna che sul tema si è espressa in questi termini: “Questo argomento ogni tanto è usato in maniera pretestuosa e credo che nell’attuale situazione politica ci siano altre priorità”.

(Globalist)