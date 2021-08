Dai video una nuova verità su Voghera: l’assessore pedinava Youns prima dello sparo mortale

Dalle indagini della Procura di Pavia è emerso che l’assessore leghista alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici seguiva a breve distanza gli spostamenti di Youns El Boussettaoui.

Altro che legittima difesa, altro che fatalità. Quello che è accaduto sembra sempre di più un’azione premeditata per dimostrare al marocchino con problemi psichici che in città c’era qualcuno che lo avrebbe fatto figure dritto.

L’omicidio di Voghera ha nuove elementi. Dalle indagini della Procura di Pavia è emerso che l’assessore leghista alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici avrebbe pedinato la futura vittima Youns El Boussettaoui.

Dall’analisi dei filmati delle prime telecamere sparse per Voghera, – si legge sul Corriere della Sera – si sta registrando una «coincidenza quantomeno anomala». Ovvero la presenza, nei medesimi tratti cittadini, dell’avvocato di 47 anni Adriatici e del vagabondo e molestatore seriale 39enne, ammazzato da un proiettile. E sempre, in quei filmati, chi camminava davanti (pare ignaro della presenza alle spalle) era El Boussettaoui, seguito da Adriatici che forse, con quella attività di monitoraggio (e pare non da una posizione distante) voleva appurare eventuali nuove scorrerie del marocchino

