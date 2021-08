Burke, il cardinale no-vax e fan di Trump ricoverato per Covid

Ultraconservatore, è tra i capofila dell’opposizione curiale a papa Francesco: “Pregate per me per favore mentre inizio la mia guarigione. Crediamo nella Divina provvidenza. Dio vi benedica”.

Ora sarà curato mentre – se fosse stato coerente – avrebbe dovuto rinunciare alle cure e affidarsi al signore.

Il cardinale statunitense Raymond Leo Burke, vocalmente scettico nei confronti dei vaccini, è risultato positivo al coronavirus ed è sotto cure mediche.

“Sia lodato Gesù Cristo”, scrive il porporato su Twitter.

“Desidero informarvi che sono recentemente risultato positivo al cirus Covid-19. Grazie a Dio sto riposando comodamente e sto ricevendo cure mediche eccellenti. Pregate per me per favore mentre inizio la mia guarigione. Crediamo nella Divina provvidenza. Dio vi benedica”.

(Globalist)