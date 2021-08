Bassetti duro: “Qualche politico pagherà caro a ottobre l’atteggiamento anti-vaccini”

Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova non fa nomi ma è molto chiaro a chi si riferisca

Nomi non ne ha fatti, ma tutti sappiamo chi siano i politici anti-vaccini e quelli che hanno fatto da sponda a no-vax e negazionisti. E quindi è abbastanza facile capire con chi ce l’avesse.

“Qualche politico pagherà caro a ottobre l’atteggiamento anti-vaccini”. Lo ha scritto su Facebook il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

La Liguria prima regione per l’utilizzo dei monoclonali

Ha poi continuato: “La Liguria si conferma la prima regione italiana, anche in questa ondata Covid estiva, per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali per milione di abitanti”.

(Globalist)