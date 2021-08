Aumentano ricoveri e tasso di positività: 6.968 nuovi contagiati dal Covid

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 decessi (lo stesso numero di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.304. Tasso di positività al 3%.

Dati non buoni questa volta. In Italia ci sono 6.968 nuovi casi di coronavirus a fronte di 230.039 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 5.636 con 241.766 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 decessi (lo stesso numero di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.304.

In terapia intensiva sono ricoverati 337 pazienti mentre i guariti sono 4.450. Tasso di positività al 3%.

La situazione negli ospedali

Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.948, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri.

(Globalist)