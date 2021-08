Letta contro Salvini: “Insopportabili le parole di Salvini su Lamorgese, non si deve permettere”

Il segretario del Pd ospite alla Versiliana: “Non è questo il modo di stare in una maggioranza e stare al governo”

Parole nette e chiare sulle trivialità della destra contro la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: “Salvini, che è uno dei leader dei partiti che sostiene la maggioranza, non deve permettersi di parlare del ministro dell’Interno come ha fatto ieri sera. E’ insopportabile, non è questo il modo di stare in una maggioranza e stare al governo”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite alla “Versiliana”.

No ai licenziamenti per Covid

“Io credo che dobbiamo superare i timori sui luoghi di lavoro. Credo che dobbiamo essere molto più fiduciosi nei confronti dei lavoratori. Il tema posto dal segretario della Cgil Maurizio Landini è collegato ed è evidente che secondo me non ci possono essere sanzioni che arrivino fino a quel punto. Siamo in un momento in cui il Paese deve difendere il lavoro che c’è per evitare che ci siano situazioni più complesse e quindi a caricare di sanzioni il lavoro, non sarei certamente d’accordo”.

(Globalist)