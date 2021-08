I popoli indigeni del Brasile denunciano Bolsonaro per genocidio ed ecocidio

Gli indios si sono rivolti al Tribunale internazionale dell’Aja: “Data l’incapacità del sistema giudiziario brasiliano di perseguire questi comportamenti, denunciamo questi atti alla comunità internazionale”

L’Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib) ha presentato una denuncia contro il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, presso il Tribunale internazionale dell’Aja, per “genocidio” durante la pandemia di Covid-19 e per “ecocidio”.

“Riteniamo che in Brasile siano in corso atti che costituiscono crimini contro l’umanita’, genocidio ed ecocidio.

Data l’incapacità dell’attuale sistema giudiziario brasiliano di indagare, perseguire e giudicare questi comportamenti, denunciamo questi atti alla comunita’ internazionale, mobilitando la Corte penale internazionale”, ha affermato in una nota il coordinatore legale di Apib, Eloy Terena.

(Globalist)