Frascati, Bruognolo (Lega): “Grazie a Felice Squitieri per il passo indietro rispetto alla candidatura come sindaco”

‘Desidero ringraziare personalmente l’amico Felice Squiteri, dirigente della Lega e Salviniano della prima ora, per aver fatto, in pochi mesi, prima in favore di Mario Gori ed ora per Emanuela Bruni, un passo indietro rispetto alla candidatura a sindaco di Frascati. Nelle prossime ore ci siederemo al tavolo con la candidata sindaco per il Centrodestra,la dottoressa Emanuela Bruni, per definire le linee programmatiche e le azioni politiche da mettere in campo per dare a Frascati e ai suoi Cittadini, ad ottobre, un’Amministrazione capace e autorevole’. Così in una nota Tony Bruognolo, Segretario Politico Lega Provincia Roma Sud.