Roma conquista Tokyo, è la città più medagliata alle Olimpiadi

Roma è stata la città italiana che ha conquistato più medaglie alle Olimpiadi di Tokyo. Ben cinque sono stati i successi nati nel cuore della Capitale

Domenica 8 agosto si sono chiuse le Olimpiadi di Tokyo. L’Italia è stata una delle protagoniste dei giochi olimpici con ben 40 medaglie vinte, suddivise così: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. La spedizione azzurra in Giappone è stata la più prolifica di sempre dello sport italiano.

Un enorme successo, che vede Roma come città più medagliata d’Italia, per la Capitale si tratta di una riconferma dopo i successi alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Erano ben 37 gli atleti partiti dalla Capitale per Tokyo, cinque sono state le medaglie romane ma tante altre indirette sono state costruite nel cuore della Città Eterna.

Tutte le medaglie di Roma

Fra le cinque medaglie romane una di queste è d’oro ed è stata conquistata daCaterina Banti nella vela. La 34enne ha riportato la vela italiano al successo dopo le Olimpiadi di Sydney 2000 ed il Circolo Canottieri Aniene ha acquistato il catamarano volante del successo di Tokyo.

Odette Giuffrida si è confermata medaglia alle Olimpiadi dopo Rio 2016. La judoka della palestra Taleti Sporting Club ha conquistato il bronzo nella categoria 52 kg. Argento è stato Enrico Berrè e la sua Lazio Scherma di Ariccia nella sciabola a squadre all’ultima partecipazione del campione italiano Aldo Montano.

Ad Ottavia si festeggia Simona Quadarella talento indiscusso del nuoto italiano. La nuotatrice romana ha strappato di rabbia il bronzo negli 800 stile libero, sconfiggendo pure un virus intestinale che ne aveva messo in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi.

Martina Centofanti e il messaggio di Virginia Raggi

Ultima romana in ordine di tempo a vincere una medaglia è stata Martina Centofanti, bronzo nella Ginnastica Ritmica. La romana, figlia dell’ex calciatore Felice Centofanti, con le altre farfalle azzurre ha conquistato la medaglia numero 40 delle Olimpiadi per l’Italia. Per le si è spesa anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Questo il post della sindaca su Twitter: “Complimenti alla ginnasta romana Martina Centofanti e alle farfalle azzurre, le nostre ragazze della nazionale di ginnastica ritmica che hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di #Tokyo2020. Roma e l’Italia intera sono orgogliose di voi! #ItaliaTeam”.

Roma e Lazio protagonisti

Roma e Lazio sono stati protagonisti a Tokyo 2020 non solo con atleti e atlete native della Capitale. Infatti altre medaglie sono arrivate ad esempio da Terracina con Matteo Lodo, bronzo nel canottaggio, 4 senza. Ma non solo. Marcell Jacobs, uomo copertina di Tokyo 2020 medaglia d’oro nei 100 metri piani e nella 4×100, portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura vive alla collina Fleming. L’uomo più veloce del mondo ha costrutito il suo successo sulla pista Paolo Rosi all’Acquacetosa e per lui Roma è casa. Bronzo è stato anche Abraham Conyedo che si allena ad Ostia nato a Cuba con cittadinanza italiana dal 2019, nella lotta libera.

Ostia regina della marcia

I pugliesi Antonella Palmisano e Massimo Stano entrambi medaglie d’oro nella marcia 20 km si sono allenati per anni ad Ostia nelle strade del X Municipio di Roma. Ad Ostia, per i due atleti delle Fiamme Gialle è arrivata pure una dedica. Una scritta bianca sull’asfalto di uno dei circuiti che i due percorrevano per allenarsi. Questo il messaggio: “Ostia padrona della 20 km di marcia olimpica. I lidensi ringraziano Palmisano, Stano, Parcesepe (l’allenatore, ndr-)”.

