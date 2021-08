Lanuvio, aperte le iscrizioni al 1° corso per assaggiatore di vino (ONAV)

Il Comune di Lanuvio organizza, in collaborazione con l’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) e le aziende vitivinicole locali, il 1° Corso per Assaggiatore di Vino. L’iniziativa è dedicata a tutti gli appassionati, anche privi di esperienza. Si tratta di un’opportunità importante, la prima realizzata da un Comune, per conoscere il vino, dal grappolo alla bottiglia e imparare a degustarlo e apprezzarlo in modo consapevole. Il corso, che prenderà il via il 22 settembre e si concluderà il 15 dicembre 2021 prevede 14 lezioni teorico pratiche (con cadenza settimanale) e la visita in cantina. Al termine del percorso, chi avrà partecipato sarà in grado di cogliere la reale qualità dei vini ed individuarne e descriverne le differenze. Per saperne di più e per iscriversi è necessario collegarsi all’indirizzo internet :https://www.onav.it/corsi/lazio/SezioneRoma/corso-per-assaggiatore-di-vino-1-lanuvio-2021-08-04 o contattatare telefonicamente il numero 3394573401.

Soddisfatti il Sindaco Luigi Galieti e l’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Valeria Viglietti: “Il Corso dell’ONAV fa parte, come il Best Wine e Antonino DiVino, di una serie di iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale per celebrare al meglio il 50° Anniversario dal riconoscimento della Doc del Vino Colli Lanuvini. Desidero, sin da subito, ringraziare l’ONAV per aver accolto la nostra richiesta e le aziende vitivinicole di Lanuvio che ospiteranno il corso itinerante. Solo grazie a questa sinergia siamo riusciti a proporre una quota di partecipazione ridotta al corso( 400 euro + 70 euro di quota associativa)che, ne sono certa, contribuirà a far conoscere e valorizzare il nostro splendido territorio e le sue eccellenze”.