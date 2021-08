In Thailandia proteste sui vaccini: ma perché la gente li vuole

Il governo ha deciso di somministrare il siero cinese Sinevac – criticato dalla comunità scientifica per la bassa risposta immunitaria – ma solo dietro pagamento.

In Italia una situazione del genere sarebbe impensabile: a volte però occorrerebbe fermarsi e capire che siamo fortunati ad avere cure mediche che in altri paesi non possono avere.

Ma non solo, addirittura ci permettiamo di tifare contro un’arma che potrebbe aiutarci a debellare definitivamente il virus.

Una folla di giovani e studenti è scesa per le strade di Bangkok per chiedere accesso gratuito alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Il movimento Sì-vax thailandese si è scontrato con le forze dell’ordine: si contano decine di arresti e feriti. Il governo ha infatti deciso di somministrare il siero cinese Sinevac – criticato dalla comunità scientifica per la bassa risposta immunitaria – solo dietro pagamento.

Gli scontri – Per contenere i Sì-vax, le forze dell’ordine hanno sparato proiettili di gomma ad altezza uomo e gas lacrimogeni per disperdere la folla. Nei giorni scorsi, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme dai manifestanti che chiedono le dimissioni del primo ministro Prayut Chan-o-Cha.

(Globalist)