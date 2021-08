Fiumicino, riapre il Terminal 1 dell’aeroporto: era chiuso causa Covid da marzo 2020

L’area check-in del Terminal 1 riapre al traffico in una configurazione del tutto rinnovata

Da oggi torna operativa l’area check-in del Terminal 1 di Fiumicino, chiusa dal 17 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. Ad annunciarlo è Adr. Nonostante i volumi di traffico a Fiumicino rimangano ancora molto distanti dalla normalità (a luglio i flussi sono stati pari a circa il 30% dei livelli pre-Covid, con picchi di circa 60mila passeggeri contro i 154mila di 2 anni fa), Adr, sottolinea la società in una nota, “ha pianificato la riapertura della hall check-in del Terminal 1 in una logica di massimizzazione dei livelli di servizio e di sicurezza, mettendo nuovamente a disposizione dei passeggeri un’infrastruttura che assicurerà ulteriore fluidità nelle operazioni aeroportuali”.

All’interno del Terminal 1 verranno effettuate le operazioni di accettazione per Aegean Airlines, Air Malta, Albastar, Eurowings, Ryanair e Vueling Airlines, mentre le attività di riconsegna bagagli di questi vettori continueranno ed essere effettuate al Terminal 3. Restano disponibili al Terminal 3 tutte le attività di test Covid e di somministrazione vaccini Vax Go.

L’area check-in del Terminal 1 riapre al traffico in una configurazione del tutto rinnovata (zona di circolazione e di accodamento pre controlli sicurezza rispettivamente aumentate del 13% ed oltre il 360% rispetto a com’era prima il Terminal 1). L’incremento dell’area di circolazione, in sinergia con la riapertura dei 124 banchi check-in del Terminal 1, permette di ospitare ulteriori 17.000 passeggeri in partenza nelle condizioni di distanziamento sociale attualmente in vigore.

“Ad accompagnare il percorso dei passeggeri dal check-in ai controlli di sicurezza è presente anche un impianto ledwall lungo circa 130m (600 mq), per il quale studenti e docenti di Aant (Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie) hanno realizzato la campagna multimediale “Italian History/ Italian Stories” che racconta, con suggestioni visive l’ Italian way of life, esortando a volare di nuovo e tornare a connettersi. L’iniziativa vuole promuovere la bellezza del nostro Paese con la valorizzazione del lavoro di giovani talenti che esprimono l’eccellenza italiana nelle arti e rientra nella nuova strategia di innovazione di Aeroporti di Roma”, spiega Adr.

“I controlli di sicurezza, all’insegna del massimo comfort, sono dotati anche di una Family Lane dedicata alle famiglie con bambini e passeggini al seguito e prevedono sistemi innovativi per la sanificazione delle vaschette che rendono il passaggio ancora più fluido e veloce. – continua la nota – Questi interventi rappresentano il primo passo di un vasto programma di investimenti in corso che riguarda l’ampliamento del Terminal 1 e la realizzazione di una nuova area di imbarco, operativa entro la prossima estate, che sarà all’avanguardia in Europa e renderà ancora più efficiente, confortevole, sicuro e sostenibile il “Leonardo da Vinci””.

Aeroporti di Roma ricorda che, in base alle attuali disposizioni governative, “l’ingresso in aerostazione, previo controllo delle temperatura corporea con i termoscanner, è consentito solo ai passeggeri e agli operatori aeroportuali. Si ricorda, inoltre, che all’interno dello scalo – come in tutti i locali chiusi aperti al pubblico – è obbligatorio indossare la mascherina di protezione e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Questa misura si aggiunge a tutte le altre iniziative adottate da Adr per rendere lo scalo sicuro e confortevole”.

(RomaToday)