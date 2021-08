Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 9 agosto 2021

D’Amato: “L’indice Rt è in calo, l’incidenza resta costante, mentre la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa”

Restano ancora sotto i trecento giornalieri i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Sono infatti 280 i contagi nella Capitale registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 273 di ieri. Oggi si registrano 474 nuovi casi positivi nel Lazio, compresi i recuperi, ossia 80 meno di quelli registrati domenica.

Nell’ultima giornata, inoltre, la Regione ha segnalato 3 decessi, con l’aumento di malati gravi di 8 unità portando così le terapie intensive occupate a 62. (+8). “L’indice Rt è in calo, l’incidenza resta costante, mentre la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa”, sottolinea l’assessore alla sanità Alessio D’Amato che aggiunge: “Continua la frenata della variante Delta nel Lazio, mentre sono state raggiunte le 7,2 milioni di dosi somministrate nel Lazio.

**Asl Roma 1: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 2: 126 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 3: 93 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

** Asl Roma 4: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 59 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Nel Lazio vaccinato il 70% degli adulti

“Il 70% degli over 12 nel Lazio è vaccinato. Grazie a una grande squadra per un grande risultato. Ora non fermiamoci più. Difendiamo la nostra comunità e riaccendiamo l’economia per il lavoro e il benessere”. Così in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

(RomaToday)