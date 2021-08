Matone agita la destra: “Odio i no-vax, ho un rifiuto intellettuale per loro”

L’ex magistrata candidata come vice-sindaca con Michetti scombina la linea filo-negazionista di Salvini e Meloni attenti a coccolare quella ‘galassia’

Parole ‘pericolose’ visto che lei è stata candidata da quella stessa destra che sta coccolando i no-vax e i negazionisti . Ma evidentemente il troppo è troppo anche da quelle parti.

“Io sono nazionalpopolare come Raffaella Carrà. Se venisse in vacanza con me vedrebbe che nessuno mi chiama dottoressa, ma “Ah Simone'”.

Si definisce così, Simonetta Matone, magistrato, candidata prosindaco in ticket con Enrico Michetti per la corsa al Campidoglio con il centrodestra e capolista della Lega.

Sugli altri candidati, Carlo Calenda e Roberto Gualtieri, definiti dal centrodestra ‘candidati ztl’, Matone dice: “Conta l’approccio culturale e intellettuale. La loro è una ztl mentale. Loro sono radical chic. Molto chic e a volte molto radical”.

(Globalist)