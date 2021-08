La sparata di Zangrillo sui dati del Covid: “Per gli italiani sani di mente non hanno significato”

Il medico del virus clinicamente inesistente: “Per gli Italiani responsabili e sani di mente, sotto quotidiano attacco mediatico, questi numeri non hanno alcun significato”.

Non si smentisce e chissà perché a volte abbia voglia di provocare, visto che gran parte della comunità scientifica, compresi quelli che nella fase precedente sembravano meno distanti da lui, sta sottolineando l’importanza di vaccinazioni e green pass con mascherine e prudenza per non ripiombare nel baratro.

Lo ha scritto su twitter Alberto Zangrillo, commentando i dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Sanità con i numeri dell’epidemia in Italia.

