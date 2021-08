Stefano (Pd) “Chiedo a Letta se siamo alleati con l’ultradestra”

Il parlamentare democratico polemico con la scelta di Emiliano di elogiare il sindaco di Nardò vicino a CasaPound

La polemica all’interno del Pd, dopo le parole del presidente della Puglia Emiliano che ha elogiato un’iniziativa del sindaco di ultradestra di Nardò, non accenna a spegnersi.

“Il Pd è il mio partito, quindi con la mia auto sospensione, lo spingo ad uscire dal torpore. Chiedo a Letta: siamo alleati dell’estrema destra? Nardò è una Repubblica Autonoma stile San Marino? E ancora: il nostro riferimento legislativo in Puglia deve essere la Lega? Visto che la risposta è no, vorrei che il mio partito lo dicesse chiaramente, senza sussurrare”. Così il senatore Pd Dario Stefano in un’intervista.

(Globalist)