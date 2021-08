Monitoraggio Iss: la variante delta dominante in Italia e Ue

Per la prima volta dopo settimane l’indice di contagio segna una flessione. La variante Delta è dominante in Italia e in Ue

La variante delta del virus SarsCoV2 è ormai largamente prevalente in Italia, anche se c’è un primissimo segnale di rallentamento. A rilevarlo è il monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute all’esame della Cabina di regia.

La Delta, si rileva, è dominante nell’Unione Europea ed è associata ad un aumento del numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale.

Per prevenire un’ulteriore diffusione, si avverte, è fondamentale il completamento dei cicli di vaccinazione, oltre a un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare misure e comportamenti di cautela.

Le terapie intensive sono in leggero aumento al 3%

Nessuna Regione o Provincia autonoma supera questa settimana la soglia critica di occupazione dei posti letto per pazienti Covid in terapia intensiva o area medica.

Tuttavia, secondo il monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute all’esame della Cabina di regia, il tasso di occupazione in intensiva è leggermente in aumento, al 3%, con i ricoverati che passano da 189 (27/07/2021) a 258 (03/08/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta invece al 4% ed i ricoverati passano da 1.611 (27/07/2021) a 2.196 (03/08/2021).

Monitoraggio Covid, rischio moderato in tutte le Regioni

Sono tutte a rischio moderato le 21 Regioni e province autonome secondo il monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute sull’andamento del Covid. Sono 16 le Regioni che riportano allerte ma non tali da far scattare un peggioramento della condizione di rischio.

(Globalist)